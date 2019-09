Jobcenter har screenet nye folk til Arkil

Alle 12 mand, der gik ledige, har selv sagt ja tak til at komme i betragtning til kursus og mulighed for job hos Arkil og er blevet udvalgt efter samtale. Oprindeligt var der 14 tilmeldte men tre sprang fra af forskellige årsager efter samtalen, mens én gik direkte i job hos Arkil og endnu én blev ansat tirsdag.

27-årige brolæggerelev Anders Schmidt er blot én ud af 12 mand, som lige nu er i praktik hos Arkil, og som håber på at få fast job. Alle 12 mand er udvalgt af jobcenteret til at gennemgå et kursus på EUC Syd med henblik på at blive struktører, rør- eller brolæggere hos Arkil.

Pilotprojekt

Arkil har i årevis samarbejdet med Jobcenteret om at få sluset ledige - herunder også flygtninge - ud i job. Men det nye her er, at de 12 mand selv har sagt ja tak til tilbuddet og desuden har været til samtale for at blive screenet som egnet til jobbet. Her bliver der fra start talt tydeligt om de krav, der stilles til kandidaterne for, at de kan komme i betragtning.

- Kan du ikke møde klokken 5.30 på en byggeplads, så er det nok ikke noget for dig. Det skal være nogen, der kan få en hverdag til at hænge sammen og har hænderne rigtigt skruet på. På den måde søger vi de rette folk til opgaven, forklarer Jens Christiansen, virksomhedskonsulent på Haderslev Jobcenter.

Og det er faktisk en ny måde at gribe tingene an på. De 12 kandidater har selv søgt opgaven. Man møder som ledig mange ting, man ikke kan sige nej tak til uden at blive mødt med sanktioner, men her er det i høj grad frivillighed, og de udvalgte kan vælge at sige nej tak, hvis de ikke føler, at de kan matche jobbet.

- Nu må vi så bare håbe, at de sidste også får fast job. Men det kan godt være en model, vi vil bruge mere fremadrettet. Men vi har brug for, at virksomhederne bliver bedre til klart at forklare, hvad det er for kompetencer, de skal bruge. Så kan vi måske bruge modellen på andre typer af jobs også, siger Jens Christiansen.

I denne uge er Jobcenteret også i gang med et lignende forløb med en anden virksomhed. Her drejer det sig om ti kandidater, der alle er screenede til opgaven.