Jimmy Guldbæk spiller Jimi Hendrix-numre

Haderslev: Fredag den 23. marts kl. 22 spiller gruppen Jimi And The Double of Trouble på Bar de Ville, Gravene 14. Det hedder i pressemeddelelsen, at "da Jimi Hendrix i 1970 gæstede Danmark spille han kun fire numre - nu gør Jimmy Guldbæk og drengene arbejdet færdigt for ham". /exp