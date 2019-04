Jesper Skibby sætter fokus på verdensmål og sundhed

Projektet "Danmark for målene" gæster 4. maj Haderslev - og en cykellegende kigger forbi med et budskab om, at flere skal hoppe i sadlen.

Projektet kan mødes på Gravene kl. 10-14, og kl. 13-13.30 kigger Jesper Skibby forbi og holder et oplæg om at få flere cykler på gaden igen.

Ved en række stationer i Damparken kan man se forskellige øvelser i naturen for at styrke sundhed og trivsel og nedbringe den høje procentsats af overvægtige i kommunen.

Flere skal cykle

Jesper Skibby var i 1990'erne en af Danmarks største cykelhelte og har kørt Tour de France 11 gange, hvilket ingen anden dansker kan matche.

Han er også den eneste dansker, som har vundet en etape i Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta España.

Jesper Skibby holder på "Danmark for målene" et foredrag for at få flere cykler på gaden igen.