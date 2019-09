HADERSLEV: Haderslev-løberen Jesper Meins er sammen med syv andre danske løbere blevet forhåndsudtaget til verdensmesterskaberne i bjergløb, der afvikles i Argentina den 16. november.

Her skal de deltage i det lange løb på 42 kilometer.

Sammen med det danske traillandshold har Jesper Meins for nylig deltaget i det tyske Brockenlauf - et løb med rigtig mange højdemeter. Her blev Jesper Meins sammen med to andre vinder af holdkonkurrencen.