Jeppe trampede sig til DM-bronze hjemme i kælderen: E-cykling vinder frem

Haderslev: Efter 60 kilometers cykelløb i den virtuelle verden Wattopia i e-cyklingsspillet Zwift tog Jeppe Tolbøll fra Haderslev en tredjeplads i det sidste uofficielle DM i indendørs cykling, inden løbet næste år efter planen bliver et officielt og DCU-godkendt mesterskab.

Det virtuelle cykelløb foregår ved, at alle deltagerne fra hver deres træningsmaskine er koblet på et fælles virtuelt løb, og maskinen - kaldet en hometrainer - som de cykler på hjemme i stuen, måler det antal watt, de træder med, og sætter farten som en funktion mellem kraftoverførsel og vægt.

Jeppe Tolbøll fra holdet Team Fusion var med helt fremme og var med til åbne spurten, men kunne ikke holde to andre ryttere bag sig helt til målstregen. Til gengæld var det holdkammerat Aleksej Calmann, der tog guldet.

- Jeg havde da håbet på at tage guldet. Det hele gik også, som det skulle, men i spurten var jeg bare ikke den stærkeste, siger Jeppe Tolbøll.

Michael Damm, ligeledes fra Haderslev, tog en flot syvendeplads.

Løbet blev vist på facebook og løbene har ofte flere tusinde tilskuere. I det hele taget har e-cykling for alvor fået tag i mange danske cykelmotionister, der i dårligt vejr og om vinteren deltager i løb og gennemfører træningsprogrammer med hometrainer gennem e-cyklingsprogrammet Zwift hjemme i stuen eller kælderen.

Zwift i Danmark arbejder med tidligere professionel cykelrytter, Alex Rasmussen, i spidsen for, at DM næste år bliver et officielt DM med godkendelse og løbsdommer fra Danmarks Cykleunion. Som det er i dag, kan man snyde ved at opgive for lav vægt. Hvis det skal forhindres, er arrangørerne nødt til at lave en kvalifikation blandt rytterne, så eksempelvis 20 ryttere bliver tager ud til et live-DM, hvor rytterne blive vejet inden løb og maskinerne er stillet til rådighed af Zwift.

Enkelte professionelle hold på verdensplan bruger også Zwift som talent-rekruttering, fordi programmet helt råt afslører, hvor mange watt pr. kilo, en rytter kan træde med. Det gælder blandt andre Michael Valgrens hold, Team Dimension Data.

Vinderen kan nu køre løb det næste år i den virtuelle dannebrogstrøje.