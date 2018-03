Jens tog springet fra Danfoss til Danitech

Småt er godt, mener den nye direktør for Danitech Productions A/S. Han tog springet fra Danfoss med 300 ansatte i afdelingen.

Hammelev: Det er noget af et karriereskift, som 47-årige Jens Kahr Andresen har valgt. 1. marts er han ny administrerende direktør i Danitech Production A/S. Han kommer fra et job med 300 ansatte i afdelingen til et job med 22 på Melskov Alle ved motorvejen.

Det er bogstaveligt talt fra stort til småt.

- Der opstår et stort bureaukrati i så stor en virksomhed som Danfoss. Der bliver langt fra beslutning til udførelse. Og det er sværere at være med til at præge virksomheden. Det er ting, som jeg har savnet hos Danfoss. I en mindre virksomhed som Danitech kan jeg være med til at præge kulturen. Jeg kan gå ud i produktionen og tale med de ansatte på fornavn. Og vi kan gøre tingene i dag eller i morgen, siger Jens Kahr Andresen.

Samtidig er Jens Kahr Andresen blevet tilbud et 20 procents medejerskab af familievirksomheden. Det spiller også ind.

Jens Kahr Andresen er udlært maskinmester og blev senere maskiningeniør. Han har været 20 år i Danfoss i flere forskellige afdelinger, hvor han har haft ansvar for optimeringen af produktionen i hele koncernen. Han medgiver, at det koster ham personligt på bundlinjen at skifte til en mindre virksomhed, men det er det hele værd, mener han.

- Jeg håber at kunne præge kulturen her. Det handler om at udbrede en forståelse af, at jeg ikke er vigtigere end andre. Vi skal løfte i flok og fejre vores successer sammen. "Non of us is as clever as all of us". Og det er altså langt sværere at leve op til, hvis du ikke kender navnene på de ansatte i virksomheden.

For den tidligere maskinmester er der især tre dyder, som det er vigtigt at leve op til for at være en velfungerende virksomhed:

- Ærlighed, åbenhed og tillid. Det er så vigtigt at den ansatte, som ser et problem, eller finder en bedre måde at gøre tingene på, at han kommer og siger det. Min dør står altid åben, og det er den bedste måde at gøre det på. Hvis vi lever op til de tre ord - både internt og eksternt - så når vi også langt, siger Jens Andresen, der også i kraft af sin håndværkerbaggrund har nemt ved at se tingene fra produktionens side.

Han lægger også op til, at Danitech Productions skal være bedre til at fejre sig selv.

- Jeg mener, at en sommerfest eller en ekstra god julefrokost er sundt for os alle sammen. Det styrker sammenholdet, siger han.

Maskinfabrikkerne H.C. Petersens Maskinfabrik ApS og Dani-Tech Support ApS blev fra 1. januar 2017 sammenlagt for at udnytte en række synergier inden for produktion og administration. Det har ifølge direktør og hovedejer af Danitech-koncernen, Arne Iversen, betydet, at overskuddet i 2017-regnskabet ikke blev så godt, som ellers. Men i år forventer han et overskud på mellem fire og fem millioner kroner.

Det nye fusionerede selskab, Danitech Productions A/S, forventer at udvide især sin cylinderproduktion til hydraulik-branchen og er i øjeblikket ved at bygge en ny produktionshal i forlængelse af den nuværende.

Danitech Production A/S og indgår som en selvstændig produktionsvirksomhed i Dani-Tech-koncernen, der udover Danitech Production A/S består af Dani-Tech A/S, Dani-Tech B.V. (Holland) samt salgsfilial i Malmø i Sverige.