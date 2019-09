Jarnvig: Gå hjem og spar på energien

HADERSLEV: Henning Paulsen fra Christiansfeld var kommet i god tid samme med sin mor Anni Paulsen fra Jegerup, for at få en selfie sammen med Micahel Jarnvig, der i over 30 år har fortalt danskerne om vejret. Jarnvig kom til Haderslev for at holde oplæg i forbindelse med et arrangement om FN's Verdensmål.

- Han er jo sådan en man kender fra TV, og jeg synes det er sjovt at få billeder med de kendte, forklarede Henning Paulsen.

- Ja, det er lige før, man skal til København for at få billeder med de kendte, sagde mor Anni med et glimt i øjet. Hun havde i dagens anledning fået lov til at være fotograf:

- Det plejer ellers at være hans søstre.

Hovedpersonen, der kort forinden havde talt i Aabenraa, var dog en halv snes minutter forsinket, og lad os være ærlige: Henning og Anni behøvede ikke nogle rundsave på albuerne for at komme frem til Jarnvig, da han endelig ankom i varevognen med scene, der kunne klappes ud, fordi der var ikke overvældende mange mennesker på Gravene i Haderslev.