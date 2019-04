HADERSLEV: Jane Tobberup er spændt i disse dage. Optikeren, der til dagligt arbejder hos Louis Nielsen i Haderslev, er nemlig nomineret til en prestigefyldt pris inden for sit fag. Det skriver optikerkæden Louis Nielsen i en pressemeddelelse.

I denne weekend skal hun til Stockholm, hvor hun lørdag kan blive kåret som Nordens bedste optiker til Nordic Optical Awards

Her afsløres det, om Jane Tobberup løber med prisen blandt de tusinder af optikere i hele Norden. Jane Tobberup er en af de i alt tre optikere, der er nomineret til prisen.

- Jeg er utroligt glad for at være nomineret i et felt af tre optikere. Nu håber jeg selvfølgelig på at vinde på lørdag i Stockholm, fortæller hun.

Hun er inviteret til Stockholm og hun tager af sted sammen med chefoptiker og kollega, Thomas Aarø Andersen, som er indehaver af butikken i Haderslev.

- Vi krydser alle fingre for Jane. Det er flot, at hun overhovedet er nomineret, og hun er med til at placere os og Haderslev på landkortet, men vi håber selvfølgelig, at hun går hele vejen, siger Thomas Aarø Andersen i en pressemeddelelse.

- Jane er en faglig kompetent optiker, der er god til at lære fra sig og god til at forklare kunderne, hvad hun ser i deres øjne. Samtidig er hun sød og venlig, så kunderne føler sig godt tilpas i butikken, siger han.