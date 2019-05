Jan Køpke Christensen: Jeg har aldrig været voldelig

Nye Borgerliges folketingskandidat er kommet ud i en shitstorm på Facebook, efter han beskyldes for at være voldelig og meget andet. Advokat råder ham til at føre en injuriesag.

HADERSLEV: Ifølge Jan Køpke Christensen, folketingskandidat for Nye Borgerlige, var det et kærligt klap, der blev til "tre skub" og så til "vold". Og en shitstorm på Enhedslistens lokale facebookside. - Hold nu op. Hånden på hjertet; jeg har aldrig været voldelig. De starter med at sige vold, så bliver det pludselig til skub. Når jeg siger, min gode ven og klapper dig på skulderen: Det er jo ikke vold overhovedet. Jeg har aldrig hørt noget lignede, jeg troede det var løgn. Jeg troede den var lagt død, og så fortsætter det der, siger Jan Køpke Christensen og tilføjer: - Hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke engang huske, at jeg har rørt ham. Men jeg klapper da så tit kærligt på skulderen, hvis du er min gode ven.

Injurier Han har været inde i tråden og afvise beskyldningerne, men debatten fortsætter bare. Det hele begyndte med et indlæg af Enhedslisten Rune Robert Friis. - Jeg talte med en advokat, han siger, at han synes, jeg skal anlægge en injuriesag mod Rune. Jeg er dybt chokeret. På den anden side jeg har god samvittighed. Du står jo ikke oppe i et panel, hvor alle kan se det, og begynder på sådan noget. Jeg synes, det er meget ubehageligt at blive anklaget for noget, man ikke har gjort. Derfor har jeg bedt Rune om at dokumentere det, der sad én med videokamera. Jeg ville jo anlægge en sag, hvis jeg var ham. Men Jan Køpke Christensen vil heller ikke gå i retten med sagen. - Jeg orker det ikke, jeg kører valgkamp, jeg har ikke tid til det pjat.

Krænkelseskultur Også anklagen om sexisme afviser han. - Det er jo fuldstændig horribelt; den pæne dame, eller hvad jeg sagde til hende. Og så sagde jeg, at det faktisk var ærligt ment. Så kom der da et smil på læben fra hende, og så var det helt i orden. Det er den der krænkelseskultur; du må ikke længere sige, at "du er en pæn dame". Det er naturligvis det værste vrøvl. Så kan du ikke engang smile til et menneske mere, uden det bliver misforstået. Det er så grinagtigt, at man tror det er løgn.