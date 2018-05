Haderslev: Han driver allerede en vinforretning i bygningerne, som engang rummede et bogtrykkeri. Men inden længe vil der også være masser af kultur i den gamle industribygning.

Bag det hele står - ud over kulturiværksætter Marie Dufresne - også Jacob Wind, der nu ejer bygningerne på Gravene.

Vinforretningen er et hobbyprojekt og har kun åbent fra 15-18 hver fredag.

- Det er et hobbyprojekt, som jeg har sammen med en tidligere kollega, Mikael Hansen. Vi kan godt lide vin fra Italien og Spanien og så fik vi ideen til at lave Wine & Delights, som firmaet hedder, forklarer Jacob Wind.

Firmaet driver også en webshop, og Jacob Wind lægger ikke skjul på, at han ikke er uddannet ekspert i vin, men i udvalget i butikken møder man vin, som "som vi bare selv kan lide", som han siger.

- Vi har lige været på tur til Italien for at smage på vin, men ellers har vi nogle kontakter i Italien og Spanien, som hjælper os med at finde de rigtige vine, siger Jacob Wind.

Jacob Wind driver et konsulentfirma som hovederhverv, hvor han rådgiver virksomheder og bestyrelser om administration, økonomi og ledelse.

Men selv om han har forstand på penge, så har han ikke indtjening som mål for det gamle bogtrykkeri.

- Nej, jeg skal ikke til at køre Ferrari på grund af det her. Målet er et moderne forsamlingshus for kultur og at få liv i huset. Og at kunne betale noget vedligehold på bygningen, siger Jacob Wind.

De gamle rum, hvor trykkeriet holdt til, fremtræder efterhånden noget rustikke og oser af gammel industri og tryksværte med gamle sprossevinduer, fliser i skaktern på gulvet og trykkemaskiner i støbejern.

- Det giver sådan lidt New York'er-stemning, siger Jacob Wind med et smil.

Der er ud over lejligheder på første og anden sal også to kontorer til udlejning i bygningen, hvor kun det ene indtil nu er lejet ud.

Indtil september 2019 er der dog fortsat ingen lejere af trykkehallen. Men den kan lejes til forskellige formål indtil da.