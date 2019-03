Jacob Olsen lokkede mange til årsmøde i Forum Vojens

Vojens: Forum Vojens holdt forleden årsmøde i Frøs Arena. Som gæsteforedragsholder havde foreningen inviteret Jacob Olsen til at fortælle om sig selv og planerne for udvikling af aktiviteterne på Vojens Speedway Center, hvor der allerede i år er store begivenheder i vente.

Kommunal støtte

- I bestyrelsen mener vi, at Forum Vojens spiller en vigtig rolle, når forhold omkring centerbyen Vojens sættes på dagsordenen. Vi påkalder os opmærksomhed og respekt i byråd, forvaltning og i lokalpressen. Forum Vojens står til rådighed som en legitim repræsentant for centerbyen og som en seriøs partner for alle, der vil samarbejde om sager, der falder inden for foreningens formål, sagde formand Karl Posselt i sin beretning.

Haderslev Kommune har kvitteret med kommunal støtte, så foreningen ikke behøver at opkræve kontingent for at sikre den almindelige drift. Efter en startbevilling er Forum Vojens kommet på den kommunale finanslov med 600.000 kroner om året for valgperioden 2018-21.

Der blev valgt et nyt bestyrelsesmedlem samt en ny suppleant. Alle øvrige valg var genvalg.

Bestyrelsen ser nu sådan ud: Karl Posselt (genvalgt), Ditte O'Neill, Anne-Marie Hundebøl, Randi Kæstrup Jensen, Kurt Hansen (genvalgt), Solveig Larsen (genvalgt) og Calle Simonsen (nyvalgt).