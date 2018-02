JV i retten: Følg Noah-retssagen her

Tirsdag begyndte retssagen mod en nu 31-årig mand, der er sigtet for at have forvoldt en halvandet år gammel drengs død i Sommersted. Sagen blev hurtigt kendt som Noah-sagen.

Drengen døde den 6. februar sidste år, ovenpå en meget dramatisk redningsaktion, der indebar, at han blev fløjet til Rigshosptalet, hvor han 20 minutter senere blev erklæret død.

Den lille dreng havde i ugen op til sin død været syg, og hans mor havde kontaktet flere læger og skadestuen, hvilket hun skrev i et Facebook-opslag i bilen på vej til København.

10 dage senere blev den 31-årige imidlertid anholdt og sigtet for at have forvoldt drengens død. Den 31-årige har siden siddet varetægtsfængslet.

Retssagen forventes afgjort midt i april. Der er afsat 11 retsdage og der skal afhøres 32 vidner i sagen.