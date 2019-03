Iværksætterfirma har designet en byplakat med Haderslevs skyline på

Haderslev: Turen er kommet til Haderslev for virksomheden Nördiske, der har specialiseret sig i at omsætte danske byer til plakat. Foreløbigt er flere end 50 danske byer blevet foreviget på denne måde, og nu er Haderslev så også kommet med i selskabet.

- Det er svært at tale om Haderslev uden også at tale om den berømte Vor Frue Domkirke - men plakaten illustrerer, at byen er meget mere end det. På råd fra hadersleverne oplevede holdet bag Nördiske byen og fik historien bag. Turen rundt i Haderslev bød også på et besøg herunder den gamle bydel, den flotte fjord og dam, samt torvet og Ridehuset, oplyser plakatfirmaet.

- Vi fik virkelig bekræftet hvor meget historie den gamle købstad rummer, hvilket faktisk gjorde opgaven med at illustrere det hele ned til en plakat ret udfordrende, siger marketingsmanager hos Nördiske Zlatko Alispahic.