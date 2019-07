Ishockey-kvinder indtager Vojens

VOJENS: Vojenshallerne får sjældne gæster i begyndelsen af august:

For første gang besøger det danske kvindelandshold i ishockey samt kvindelandsholdet for kvinder under 18 Vojens, hvor de skal deltage i en ishockey-camp fra den 1. til den 3. august.

I alt 71 kvinder og piger inklusiv ledere deltager, og de skal bo og bespises på campingpladsen ved Vojenshallerne.

Kvindelandsholdet rykkede for nyligt for første gang i nyere tid op blandt verdens bedste nationer ved Division IA-VM i april i Ungarn.

Alle kan komme ind at se kvinderne træne på isen. Tidspunkterne kan ses på Vojenshallernes hjemmeside.