Danmarks kvindelandshold i ishockey skal til foråret spille A-VM for første gang i nyere tid. Forberedelserne er allerede i gang, og her i weekenden har Danmarks bedste spillere været samlet på træningslejr i Vojens. Blandt dem var den lokale spiller Hannah Aldous, der fik en smagsprøve på, hvad der kræves af en landsholdsspiller.

Vojens: Lørdagsvejret inviterede til en gåtur i skoven, til et spil fodbold på den lokale bane eller til en fadøl i hånden til SønderjyskE mod FCK på Sydbank Park. Medmindre man er rigtig god til at spille ishockey, for så skulle man stå på skøjter. Danmarks kvindelandshold i ishockey og det kvindelige U18-landshold var fra torsdag til lørdag på træningslejr i Vojens. Så selvom temperaturen udenfor sagde ''grill'', så sagde Danmarks bedste ishockeyspillere ''puck''. Men hvorfor tager vintersportsudøvere egentlig på træningslejr om sommeren? - Vi mødes nu som en form for forberedelse til den kommende sæson. Vi vil gerne se spillerne an for at få et billede af, hvilke spillere vi har til rådighed. Det er opstarten på en spændende sæson, siger Danmarks svenske landstræner Frederik Glader.

Kvindelandsholdet Til Division IA-VM i april i Ungarn blev Danmark nummer to og rykkede derfor op i A-VM som en af verdens ti bedste nationer for første gang i nyere tid.

A-VM i 2020 spilles i Canada fra den 31. marts til den 10. april.

På verdensranglisten er Danmark placeret som nummer 12.

Træningslejren i Vojens var sæsonens første landsholdssamling. I alt afvikles fem lejre i løbet af efterårssæsonen, før landsholdet i december og februar deltager i træningsturneringer som forberedelse til VM.

Foto: Timo Battefeld 16-årige Hanna Aldous var den eneste lokale spiller, der var med på lejren. Til daglig spiller og træner hun med drengene i Vojens. Foto: Timo Battefeld

Blot 400 danske spillere Og en spændende sæson bliver det, for Danmark er for første gang i nyere tid rykket op i A-VM-puljen som et af de ti bedste landshold i verden. Frederik Glader erkender, at han ikke har 100 procent styr på hele den danske ishockeyhistorie, men han mener, at den præstation er blandt Danmarks største ishockeyresultater nogensinde. For samlet set er der blot cirka 400 danske kvindelige ishockeyspillere. I Frederik Gladers hjemland Sverige har de mellem 5000 og 6000, men det er altså Danmark og ikke Sverige, der er blandt verdens ti bedste nationer. - Det er en jættepræstation. Ishockey er en sport for alle, og det er vigtigt for udviklingen af dansk kvindeishockey, at flere kommer i gang med at spille. Det er et must, hvis vi skal lykkes, siger Frederik Glader.

Foto: Timo Battefeld Forholdene på lejren var mere ydmyge, end når andre sportsstjerner som Christian Eriksen og Kasper Schmeichel er samlet. Foto: Timo Battefeld

Stærk Vojens-pige med En af de cirka 400 danske kvinder, som spiller ishockey, er 16-årige Hannah Aldous. Hun har været på hjemmebane på træningslejren, for hun kommer selv fra Vojens. Men når hun løber ud på isen i Frøs Arena til daglig, er hun faktisk ikke vant til, at det er sammen med andre kvinder. Hun spiller normalt med drengene. - Jeg føler, at jeg er mere aggressiv i spillet, fordi jeg spiller med drengene til daglig. Jeg har prøvet at spille med et pige-klubhold i Odense, og jeg syntes, at der var lidt for meget pjat, siger Hannah Aldous. Hun har været inde omkring det danske U18-landshold, siden hun var blot 13 år gammel, og hun har ambitioner om en dag at komme med på seniorlandsholdet. I løbet af weekenden har U18-spillerne og seniorerne været blandet, og de har trænet og spillet sammen. - Det er mega fedt at være på lejr sammen med seniorlandsholdet, så vi kan mærke deres niveau. Det er et meget højere teknisk niveau, end vi er vant til, men til tider har jeg følt, at jeg godt har kunnet være med. Fysisk føler jeg godt, at jeg kan være med, for der er jeg selv ret stærk, siger Hannah Aldous.

Foto: Timo Battefeld Lørdag var der intern træningskamp. Seniorspillerne og U18-spillerne var blandet sammen på to hold. Foto: Timo Battefeld

Overnatning på gulvet I alt bestod træningslejren af godt 70 spillere, trænere og ledere. De fleste af dem boede ved Vojens Hallernes nabo, Vojens Campingplads, men her var der ikke helt sengepladser nok, så 21 af spillerne måtte tage til takke med en madras på idrætshallens gulv. Til gengæld kunne de sove med nye dyner, for centerleder Birthe Holm Hansen måtte investere i 20 nye af slagsen før spillernes ankomst. - Det er fedt, at de er her. Vi har et godt samarbejde med Dansk Ishockey Union, men det er første gang, at kvinderne er hernede, siger hun. Når kalenderen er blevet drejet over på år 2020 og månederne hedder marts og april, er det ikke Vojens, men derimod VM i Canada, som Danmarks bedste ishockeyspillere rejser til. Og det er for første gang i nyere tid. Derfor er målet, at Danmark skal overleve og ikke rykke ned i Division IA. Det er den mission, som landstræneren har lagt fundamentet til på træningslejren i Vojens. - Det bliver svært, og det kræver toppræstationer hver dag, men vi er ikke uden muligheder. Vi skal være ydmyge, rigtigt indstillede og velforberedte, siger Frederik Glader. Og mens resten af spillerne rejste hjem fra Vojens, blev Hannah Aldous i byen. Her har hun tænkt sig at klø på, indtil hun forhåbentlig selv en dag skal med landsholdet til VM.

Foto: Timo Battefeld Centerleder i Vojens Hallerne, Birthe Holm Hansen, var glad for landsholdets besøg. Træningslejren blev afviklet upåklageligt, mente hun. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Danmarks landstræner, Frederik Glader, er fra Sverige. Her er der mellem 5000 og 6000 kvindelige ishockey-spillere, men det er Danmark, hvor der blot er cirka 400, der er med blandt verdens ti bedste nationer. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Tribunerne i Frøs Arena var ikke helt så proppede, som når SønderjyskE normalt skøjter rundt på isen. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Spillerne i de hvide dragter tog hurtigt en føring på 2-0 i træningskampen. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Køkkenet i Vojens Hallerne havde travlt under lejren med at bespise spillere og trænere. Men det er ikke noget, personalet ikke er vant til. Foto: Timo Battefeld

