Investor efter byrådsnej til nedrivning: Vi tænker

Haderslev: Købmand Torben Arevad fra Kløften Park er gået i tænkeboks.

Tirsdag i sidste uge afgjorde et stort flertal i Haderslev Byråd, at det ikke ville give tilladelse til at nedrive Aastrupvej 11. Ejendommen, der er kategoriseret som bevaringsværdig med Save-værdi 4, skal derfor blive stående:

- Vi tænker, og så har jeg egentlig ikke yderligere kommentarer, siger Torben Arevad, der har planer om at skabe en lille grøn bydel tæt på centrum ved at købe den 2200 kvadratmeter store grund på Aastrupvej, der er i privat eje, for at inddrage den i det ejendomskompleks, han har bygget på nabogrunden. Lige nu er planerne på grund af byrådets nej uvisse.

- Vi tænker, der er forskellige scenarier, og det er det mest præcise, jeg kan sige, lyder det fra Torben Arevad.