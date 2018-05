Internationalt øvelsesområde giver jobs og infrastruktur på Fighter Wing

Sagen kort

Flyvevåbnet prioriterer multinationalt samarbejde også på kampflyområdet, hvor de eksisterende F-16 ved flere lejligheder har deltaget i operationer og øvelser med flere andre nationer. Med anskaffelsen af F-35 videreføres det multinationale samarbejde på alle områder, hvorfor udvikling af et system der giver mulighed for øget træningsudbytte i sådanne situationer, som udgangspunkt er positivt. Konceptet er dog ikke færdigudviklet, og der er fra dansk side ikke taget stilling til et eventuelt behov for et sådan system, men skulle der på et senere tidspunkt blive truffet beslutning om anskaffelse af et system til træningsbrug, vil sikkerhedspolitiske aspekter og eventuelle miljøpåvirkninger indgå i beslutningen.