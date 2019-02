- Det gør undersøgelsen valid og er et godt afsæt for den dialog, der er igangsat, siger Karsten Rudbeck Jessen.

11 skoleledere og 37 mellem- og afdelingsledere har haft mulighed for at besvare spørgsmålene, der går tæt på deres hverdag. Det har over 75 procent af de adspurgte valgt at gøre, og det glæder Karsten Rudbeck Jessen, der er skoleleder på Sdr. Otting Skole og formand for Skolelederforeningen i Haderslev Kommune, lige som han sætter pris på, at skolechef Rasmus Andreassen har bakket op om, at få forholdene undersøgt.

Rapporten " Skolelederforeningens undersøgelse om kvalitet i ledelsesvilkår 2018 ", som blev forfattet i slutningen af november 2018 afslører, at skoleledernes tillid til forvaltningen på rådhuset og de lokale politikerne er begrænset. At de har og får for mange opgaver, og har for få ressourcer til blot at kunne leve op til lovens krav.

På spørgsmålet: "Hvor enig er du i følgende udsagn? Der er en god og stærk forvaltning til at løfte kommunale opgaver." Her svarer fire ud af otte skoleledere, at de er helt eller overvejende uenige, mens fire forholder sig neutrale. På mellemlederniveau er lidt over halvdelen helt eller overvejende uenige, mens tre ud af 29 er enige i præmissen.

Kniber med tilliden

Lederne er i undersøgelsen blevet præsenteret for en lang række præmisser, som de har skulle svare helt uenig, overvejende uenig, neutral, overvejende enig eller helt enig.

Et af spørgsmålene lød: "Hvor enig er du i følgende udsagn? Der er overensstemmelse mellem de ressourcer, min skole har til rådighed og de krav lovgivning, aftaler og kommunale mål stiller." Her svarer seks ud af otte skoleledere, at de er helt eller overvejende uenige, mens to indtager et neutralt standpunkt. For mellem- og afdelingslederne er 22 ud af 29 helt eller overvejende uenige i det punkt, svarende til mere end to tredjedele.

Et andet spørgsmål lød: "Hvor enig er du i følgende udsagn? Der er god balance mellem de nationale og kommunale krav og de muligheder, jeg har for at lykkes." Her svarer syv ud af otte skoleledere, at de er helt eller overvejende uenige. En forholder sig neutral. Blandt mellemlederne er der en større andel af neutrale, men næsten halvdelen er helt eller overvejende uenige.

Videre lød det, "Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg har den reelle beslutningskompetence i forhold til det ansvar og de muligheder der er givet fra kommunal side." Her svarer fire ud af otte skoleledere, at de overvejende er uenige, to forholder sig neutrale mens to er overvejende enige.

Og hverken forvaltning eller politikere scorer særlig positivt i undersøgelsen.

På spørgsmålet: "Hvor enig er du i følgende udsagn? Der er en god og stærk kommunal støtte til at tegne en tydelig retning." Her svarer fem ud af otte skoleledere, at de er helt eller overvejende uenige, mens tre forholder sig neutrale. På mellemlederniveau er billedet lidt mere broget.

