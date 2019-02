Ingen så ham komme - nu er Rasmus Byriel Iversen med på et af verdens bedste cykelhold

Fra stort set ukendt til kontrakt med et af verdens store World Tour-Hold, Lotto-Soudal - Rasmus Byriel Iversen fra Haderslev er gennem en ihærdig og stædig indsats igang med at udleve sin drengedrøm. Måske får vi ham at se i nogle af de helt store cykelløb til foråret.

Cykeleksperterne på TV2 var tydeligvis på glatis, da nyheden kom midt under tv-stationens dækning af Spanien Rundt: World Tour-holdet Lotto-Soudal meddelte i en pressemeddelelse, at den danske cykelrytter fra landsbyen Marstrup ved Haderslev, Rasmus Byriel Iversen, ville være en del af det 28 mand store cykelhold i 2019. De kunne heller ikke stave hans navn rigtigt endnu. - Ja, det var lidt sjov. Da jeg var igennem til tv-studiet kunne jeg tydeligt mærke, at intervieweren ikke kendte meget til mig. Han vidste ikke, hvad han skulle spørge om, fortæller hovedpersonen selv, Rasmus Byriel Iversen. Han bor fortsat i barndomshjemmet i Marstrup. JV har fået lov at kigge forbi og få en snak med Rasmus, før alle tv-stationerne står i kø for at tale med ham. Det hele er så nyt endnu, at han end ikke har fået sit nye cykeltøj fra Lotto-Soudal - det belgiske firma, der består af et belgisk lotteri-spil og firmaet Soudal, der blandt andet er kendt for at lave fugemasse. - Jeg har fået cykler, så jeg kan træne. Ellers ikke så meget endnu, siger Rasmus Byriel. Lige om lidt flytter han i lejlighed i Aarhus med kæresten, Christine, og her har han tænkt sig at have base. - Jeg har i hvert planer om at blive boende i Danmark. Der er ikke noget krav fra holdet om, at jeg skal bo i Belgien. Det giver dog meget rejseaktivitet. Rasmus skal regne med mere end 120 rejsedage om året, så kæresten får ham ikke meget at se, når først sæsonen går igang. - Så bliver vi da ikke så hurtigt trætte af hinanden, lyder det kækt fra kæresten, der har fået læst og påskrevet om, at cyklingen kommer i første række, når man er kæreste med en proffer.

Rasmus har ofte været i den lokale avis igennem sin barndom og ungdom. Her et juniorløb i Belgien, hvor Rasmus ikke er ret gammel. Arkivfoto

På tankstation om natten Rasmus' pludselige vej op i verdenseliten er stadig som en drøm for ham selv. Det var faktisk først i september, da Lotto-Soudal udsendte pressemeddelelsen, at Rasmus Byriel Iversen for alvor turde tro det: "Nu er jeg professionel landevejsrytter på et af verdens bedste hold". Selv om Rasmus har kørt cykelløb siden han var ni år og har vundet mange løb, så turde hverken han selv eller hans forældre tro på, at det kunne ende sådan. - Herhjemme er jeg fortsat mest kendt som ham den lidt overvægtige fyr, som trækker feltet oppe foran, fortæller Rasmus Byriel Iversen i et ærligt interview med det internationale cykelmedie DeVelo - et af flere medier verden over, som har lært at stave til Rasmus Byriel Iversen. Rasmus knoklede som 19-årig på en tankstation, mens han havde en ulønnet kontrakt med det nu lukkede, danske hold, Giant-Castelli. Nogle uger blev det til 60 timers arbejde og 30 timers træning. Han vågnede klokken 8 om morgenen for at stige på cyklen og træne i seks timer, hjem og tage et bad for så at køre på aften- og natarbejde på tankstationen. - Jeg var så træt. Det var nogle vilde uger, husker Rasmus Byriel Iversen. Til trods for de mange timer på cyklen fik Rasmus også problemer med vægten, fordi han levede af franske hotdogs og slik. Han kom heller ikke ud til nok løb, så han mistede også løbstræningen og kørte middelmådigt uden sejre. Rasmus' drømme om at lave af at køre cykelløb var stærkt udfordret af lange aftener og nætter på tankstationen - og for lidt søvn.

Foto: Torben Glyum Sammen med de andre cykeltosser på sportscollege i Vejle. Rasmus Byriel Iversen i midten. Arkivfoto

Sult Det var svært at holde motivationen, men Rasmus får gennem sin tidligere træner på Giant-Castelli-holdet kontakt til et italiensk ungdomshold ved Gardasøen. De tilbyder cykel, husly og kost - intet andet. Man han må gerne komme. - Italien er min chance for at fokusere på det, jeg vil. Men holdningen i Italien er, at du skal være meget tynd for at være en god cykelrytter. Det er lige meget, hvor meget du træner. På træningslejre fik vi salat efter hårde cykelture. Først til aftensmad kunne vi få et stykke kød, fortæller Rasmus Byriel Iversen. Men holdet var også tæt på at sende Rasmus hjem igen. Han blev syg af influenza kort efter ankomsten til Italien og han pådrog sig en maveinfektion, som afholdt ham fra at kunne træne. Vanerne med at spise usundt vendte tilbage. Holdet mistede troen på ham. - Det var ikke en mulighed for mig at tage hjem. Jeg tænkte, at det eneste, jeg skal klare i Italien er at cykle og spise sundt - ret nemt sammenlignet med de forhold med arbejde og træning, jeg havde i Danmark, husker Rasmus Byriel Iversen. Han begyndte at leve efter opskriften. - BOOM, så kom sejrene, og holdet begyndte at tro på mig igen. Ni sejre og flere podiepladser, Rasmus Byriel Iversen var igang.

Vinder af juniorrækken. Arkivfoto

Agent kom forbi Den slags sker ikke uset, når man er i Italien, hvor alle de andre store ryttere og agenterne også er. Rasmus Byriel Iversen blev kontaktet af agent og tudligere toprytter Manuel Quinziato. Han ville være agent for Rasmus og skaffe ham en kontrakt. - Vi talte sammen og jeg valgte ham til agent. Men at en tidligere professionel toprytter nu ville være min agent, det var temmelig vanvittigt, synes jeg. Lotto-Soudal ledte faktisk efter en dansk rytter. Veteranen Lars Bak havde valgt at forlade holdet. Og holdet var interesseret. - Jeg kunne næsten ikke tro på det. Jeg blev ved med at tvivle på, at det var rigtigt. Det var faktisk først, da pressemeddelelsen kom ud fra holdet, at jeg turde tale med andre om det. Min drøm var blevet til virkelighed, lyder det fra Rasmus Byriel Iversen. Han var godt selv klar over, at hans vej til toppen var meget utraditionel: - Alle fra cykelmiljøet i Danmark kender mig som den lidt overvægtige fyr, der trækker feltet oppe foran. Det var fantastisk at kunne vise dem, hvor hårdt jeg har arbejdet, og hvor meget jeg har forandret mig som rytter.

Øverst på skamlen under et af de utallige løb i Danmark. Arkivfoto

Hvad venter? 2019 bliver formentlig ikke et nemt år på topniveau for den unge sønderjyske debutant. Det ved Rasmus alt om, og han er parat til at gøre, hvad han bliver bedt om. Det er også for tidligt at sige, om han kommer til at køre nogle af de store løb, eller hvad holdet vil med ham. Det må vi vente på. - Jeg skal indordne mig og lære holdet at kende. Det er klart. Jeg skal nok også have en masse tæsk i starten på det her niveau. Det får jeg helt sikkert, siger Rasmus Byriel. Før jul var det nye team for første gang samlet til træningslejr på Mallorca. Og de første internationale løb kommer allerede i januar, hvor løb i både Australien og Argentina venter holdet, inden det går løs med forårsklassikerne i Europa. Men drømmer stopper ikke her. Rasmus drømmer tydeligvis ikke om udelukkende at være "den, der trækker feltet": - Der er altid en fare for, at en type som mig, ender som hjælperytter og trækdyr. Jeg håber, at jeg ind imellem kan bevise noget og får chancen til at køre frit. En ting er sikkert: Inden længe er Rasmus ikke kun et kendt ansigt i Marstrup. Snart kender hele Danmark ham - ja, hele cykelverdenen med. En lille anekdote: - Der er jo ikke mange, der kender mig i Danmark. Men inden jeg forlod Italien, kom der en fyr rejsende fra Frankrig udelukkende for at få min autograf. Han havde hørt om mig. Det var jeg godt nok lidt overrasket over, slutter Rasmus Byriel Iversen.

Enkeltstart i Haderslev i 2016. Holdet Giant-Castelli er netop lukket, og Rasmus er uden hold. Arkivfoto

Foto: GIOVANNA FRANCO / PHOTORS Succes i Italien. Kammeraterne hiver Rasmus i maveskindet som tegn på, at han har vundet selv om han har fået at vide, at han ikke er trimmet nok. Arkivfoto

Foto: Bolcina - Kalut - Vereecken/Photo News Rasmus Byriel Iversen i den nye teamtrøje. Foto: Lotto-Soudal

Foto: Jacob Schultz Rasmus har en lille hobby sammen med Kasper Asgreen - den anden World Tour-Rytter fra Syd- og Sønderjylland: De bestiller specialkaffe hjem over nettet og drøfter smag og behag. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Der svedes på hometrainer i garagen i Marstrup. Foto: Jacob Schultz