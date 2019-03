Hvor langt må et byrådsmedlem gå i sin kritik af kommunale chefer og medarbejdere? Det er blevet et stort tema i kølvandet på nyheden om, at Haderslev Kommune er klar til at betale omkostningerne for de medarbejdere, der vil rejse civil retssag mod byrådsmedlem Mogens Rerup (EL). Men sagerne med Rerup, hvad enten han er på den ene side eller den anden, har det med at drukne i personer.