Avisens udsendte drog til midnatsbingo i håb om at vinde et par sokker, idet nattekulden var lidt overvældende for stillestående, eller stillesiddende, fødder.

HADERSLEV: Jeg har aldrig helt forstået, hvorfor man ikke kan have held i både spil og kærlighed, så jeg forsøgte endnu en gang at vinde til midnatsbingo ved Stafet for Livet.

For tre år siden vandt jeg ganske vist et grønt gæstehåndklæde, som Kløften Festival bortauktionerede på deres stafet-stand. Det indbragte stafetten 250 kroner, og Tom Donovan et grønt håndklæde, når han skulle spille på Kløften Festival. Det var i hvert fald aftalen.

Nå, men så heldig var jeg ikke i år. Jeg gik til bingo, primært for at vinde sokker, fordi nattens temperaturer var ikke noget at skrive hjem om, og det blev ærlig talt lidt for koldt for stillesiddende journalisters fødder.

Jeg må dog have for meget held i kærlighed, fordi jeg vandt nada. Andeledes gik det for mine nye bingo-venner, Birgit Venzel Nielsen og Inger Marie Nielson (som jeg mødte i teltet). De vandt fine præmier, dog ingen sokker. I fem år havde de talt om at deltage i midnatsbingo, og i år gjorde de alvor af hensigten, og det var de glade for.

Jeg kom aldrig i nærheden af en gevinst, selv om Inger Marie hjalp mig med at flytte med de brikker, jeg havde - på bordet altså. Så to tredjedele henne i spillet kastede jeg "pladerne i ringen" og forlod teltet uden sokker, men mon ikke jeg prøver igen næste år.