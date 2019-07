Ingen grund til nervøsitet: Damparken kan bruges af alle, selv om den bliver fredet

Foreningen By og Land er lige på trapperne med sit forslag om at frede Damparken. I flere byer bliver centrale parker fredet.

Det siger Peter Hee, foreningen By og Land i Haderslev, der er ved at lægge sidste hånd på materialet, der skal åbne for en fredning af parkanlægget mellem bykernen og Omfartsvejen.

Ansøgningsmaterialet skal sendes til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. By og Land kan ikke sende forlaget direkte til den myndighed, der skal træffe beslutningen:

- Det kan fortsætte nøjagtigt som altid. En fredning har ikke noget med brugen at gøre. Man holder jo også fest på Amalienborg, tilføjer næstformanden i By og Land, Haderslev.

Usikkerhed

JydskeVestkysten har tidligere spurgt byrådsmedlemmer, hvad de syntes om en fredning af anlægget. Både Søren Rishøj (S), medlem af plan- og miljøudvalget, og formanden for kulturudvalget, Kjeld Thrane (K), ville dog ikke udtale sig, da de ikke mente at kunne gennemskue de fulde konsekvenser af en fredning.

Herunder nævnte Kjeld Thrane fremtidsudsigterne for Stafet for livet-arrangementerne.

- Det, man ikke kan, er at bygge et hus, men det er ikke en fastlåsning. Det gøres i respekt for det, der er. Det er jo helt unikt med sådan et parkanlæg i kanten af byen, mener Peter Hee.

Han ved ikke, hvornår myndighederne begynder processen med at behandle ansøgningen om en fredning. Det afhænger af landsforeningen, der holder kontoret sommerferielukket. Men 1. august forventer lokalforeningen at sende ansøgningen.

I flere byer bliver parkanlæg i disse år fredet. Danmarks Naturfredningsforening har været aktiv for at få Botanisk Have i Aarhus, Kongens Have i Odense og Assistenskirkegården København fredet, fordi kommunerne ikke ville gøre det.