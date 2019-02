VOJENS: Industrikvarteret syd for Aage Grams Vej har fået en del nye adresser. Dels er vejen Metalparken "forlænget" mod nord med mange nye adresser. Og dels har et vejstykke fået et helt nyt navn. Stenparken hedder den østligste del at området nu. Adresserne er trådt i kraft den 18. februar.

Også på selve Aage Grams Vej og Danmarksgade er der kommet nye adresser.