Indsatsleder: - Marken brændte af på fem minutter

Fredag gik der ild en mark på Erlev Bjerge ved Haderslev. Tørken samt fredagens friske vind gjorde, at hele marken var antændt i løbet af fem minutter.

Haderslev: Fredag var der en stor markbrand ved Erlev Bjerge ved Haderslev. Branden opstod, mens en landmand var i gang med høsten.

- Jeg får anmeldelsen første gang 12.06, og da jeg holder deroppe, er der gået fem minutter. I løbet af de fem minutter, er det gået fra en lille brand til at hele marken brander, siger indsatsleder ved Haderslev Kommune, Jesper Damm.

Ifølge indsatslederen er det kombinationen af, at Erlev Bjerge ligger højt, og at fredagen er ramt af en frisk vind, som gør forholdene optimale for en brand.

- Vi fik slukket branden på en halv time, og derefter efterslukkede vi. Desuden er vi gået den efter i kanten, så vi er sikker på, at der ikke er noget, der brænder, siger han.

Under branden var der flere borgere i Erlev Bjerge, som var gået i gang med at vande deres hække med haveslanger.

- Landmanden er også gået i gang med høsten igen, så hvis der mod forventning skulle ske noget, så ser han det med det samme, siger Jesper Damm.