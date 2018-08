Indlæggelser har i år kostet kommunen 12 mio. kroner

Det er blevet dyrere for kommunerne at sende ældre på sygehuset. Det skal Haderslev Kommune til at gøre noget ved.

Haderslev Kommune: Torsdag indvier borgmester H. P. Geil sammen med Region Syddanmark det nye sundhedscenter i Haderslev. Netop sundhedscenteret kan komme til at spille en central rolle, når Haderslev Kommune i fremtiden skal spare penge på indlæggelse af ældre og svage borgere.

Indtil 2017 var kommunernes andel af prisen for en indlæggelse af en borger over 65 år den samme som for alle andre borgere. Men fra 2017 koster en enkelt indlæggelse af en ældre over 65 år cirka 15.000 for kommunen mod tidligere cirka 9.000 kroner.

- Det kan jo blive forfærdelig dyrt for kommunen. Ja, nogle gange må de indlagt igen efter at være kommet hjem. Det er altsammen noget, vi skal have en snak med de praktiserende læger om, siger H. P. Geil.

De mange indlæggelser har allerede kostet kommunen 12 millioner kroner i år, og direktionen anslår, at det i 2019 vil koste kommunen 19 millioner kroner.

Til gengæld falder kommunebetalingen for borgere mellem 2 og 65 år fra 2.500 til 1.800 kroner.

Den nye betalingsmodel skal ifølge regeringen fungere som en økonomisk gulerod, så kommunerne i højere grad står klar til at hjælpe eksempelvis den dehydrerede ældre, som skal have lagt et drop med saltvand i nogle timer for at komme sig igen. Der skal med andre ord laves løsninger for de ældre i nørområdet, så de ikke belaster de offentlige sygehuse med problmer, der kan løses nemt i kommunen.

»Det kan være i form af akutstuer eller mere hjemmesygepleje, og her skal kommunerne i gang med at opruste til et mere kvalificeret niveau, og samtidig skal tilbuddene i kommunerne være mere ensartede, så det ikke er postnummeret, der afgør, om man får den rette hjælp,« sagde minister for området, Sophie Løhde, til Jyllands-Posten i 2016.