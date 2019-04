VOJENS: Hvis en 54-årig mand havde betalt for sine varer i en dagligvarebutik i Hans Grams Gade i Vojens, var han sluppet billigt fra sit "indkøb". Men han forsøgte tirsdag eftermiddag at snige sig ud af butikken med varer for 69 kroner.

Tyven blev imidlertid opdaget, og nu bliver hans tur i dagligvarebutikken en dyr fornøjelse, når han får regningen i form af en bøde.