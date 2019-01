Indeklimaproblemer: Skole-pavilloner koster en halv million om måneden

Efter et ekstraordinært møde i økonomiudvalget ville et flertal først ikke gøre noget, før alle undersøgelser var blevet foretaget. Men efter det seneste møde i udvalget mandag den 21. januar vendte politikerne, og elever og lærere skal være i pavillonerne i to måneder, mens teknikerne prøver at komme til bunds i indeklimaproblemerne.

Skabte vrede

At politikerne i første gang valgte ikke at handle ovenpå nye henvendelser om gener blandt personale og elever skabte vrede i skolebestyrelsen. Forældre fortalte i avisen, hvordan deres børn have gener som røde øjne, der forsvandt når eleverne var væk fra skolen.

Ifølge borgmester H.P. Geil (V) kom skiftet i holdningen efter det besøg, byrådsmedlemmer foretog på Sdr. Otting Skole søndag den 20. januar.

Under debatten om indeklimaet på Sdr. Otting Skole har flere på både jv.dk og sociale medier spurgt, hvorfor Sdr. Otting-elever ikke kunne rykke ind hos VUC, der på grund af de massive økonomiske problemer skal afhænde bygninger:

- Tanken har strejfet mange, og det er naturligt. Men indretningen på VUC er væsentligt anderledes end det, man har brug for på Sdr. Otting Skole, og vores fokus har været på at få forholdene på Sdr. Otting skole bragt i orden, siger formanden for udvalget for børn og familier, Henrik Rønnow (S).