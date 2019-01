Indeklima: Glem økonomien - nu skal der handles

Mads Vilstrup Hoeg, der er skoleleder på en skole i en anden kommune og far til en datter på Sdr. Otting Skole skrev natten til lørdag et opslag der efterlyser handling fra politikerne i forhold til Sdr. Otting Skoles indeklima.

HADERSLEV: Mads Vilstrup Hoeg ville ønske, at politikerne i Haderslev Byråd, og især udvalget for børn og familie ville glemme alt om partifarver og træffe beslutninger, der tog hensyn til elever og medarbejderes sundhed på Sdr. Otting Skole, og samtidig glemme økonomien for en kort stund.

- Jeg ved godt, at det er svært at se bort fra økonomien, men jeg mener blot, at situationen gør det nødvendigt at parkere de økonomiske hensyn og begrave interne politiske magtkampe. Situationen er alt for alvorlig til at spille kispus med elevers og læreres helbred.

Udtalelsen kommer i kølvandet på politikernes svar på spørgsmålet om, hvorvidt de har "røv i bukserne" til at træffe alvorlige beslutninger, der vil koste, hvilket han efterlyste i et Facebookopslag, som han skrev natten til lørdag.

For Mads Vilstrup Hoeg, der selv har været lærer på Sdr. Otting skole, dengang den hed Hjortebroskolen, rækker situationen også langt forbi indeklima, politik og økonomi:

- Jeg er klar over, at det er en møgsag for politikerne, men politikerne skal også tænke på, at de skal sende et signal til de unge om, at de tager dem alvorligt. Det er de unges hverdag og helbred, der er på tale her.