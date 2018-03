Indbrudstyve kørte i armene på politiet

Bæk: De brød ind i et hus, stjal værdierne og kørte lige i armene på politiet.

Det var virkeligheden for to mænd på henholdsvis 20 og 22 år fra Rødekro-området, da de sent lørdag aften var på spil i Vojens. Politiet fik en anmeldelse klokken 22.40 fra en beboer på Adelvej i Bæk om, at to mænd luskede rundt, og en patruljevogn blev sendt afsted.

Kort efter kørte de to unge mænd lige i armene på patruljen, der kunne konstatere, at bilen var fyldt med et fjernsyn, fyrværkeri og chokolade, der tydeligvis stammede fra et indbrud.

- En hundepatrulje kunne spore sig frem til den villa på Adelvej, der havde haft indbrud, og vi kunne kontakte ejeren og fortælle ham det, og han kunne få sine ejendele tilbage, fortæller vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Ivan Gohr Jensen.

En ransagning på de to sigtedes adresser førte til fundet af 30 gram hash på den 20-åriges bopæl. Ud over sigtelsen for indbrud er han derfor også sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, oplyser Bjørn Pedersen, der også er vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.