Indbrudstyve fanget på fersk gerning - havde bilen fuld af tyvekoster

Vojens: Politiet blev i nat kaldt ud til et indbrud i Vojens. På vej derud valgte patruljevognen at stoppe en bil, som havde fanget politiets opmærksomhed på Jernhyttevej. Det viste sig at være en god idé, da de to personer, som sad i bilen viste sig at have bilen fuld af tyvekoster, oplyser Henrik Sønderskov, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi. De to personer er begge fra lokalområdet og blev anholdt og sigtet for indbruddet. Efterfølgende blev de kørt med på stationen og skal i løbet af tirsdagen fremstilles i et grundlovsforhør.