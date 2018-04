Indbrudstyv vendte tilbage til gerningsstedet og meldte sig selv

Vojens: En 24-årig mand udløste tirsdag klokken 10:30 en alarm i en spejderhytte på Overgårdsvej i Vojens, da han brød ind ved at knuse en rude. Manden stjal to flasker husholdningssprit samt en vikingehjelm, som han dog efterlod ikke langt derfra. Gerningsmanden kom senere tilbage til hytten for at melde sig selv og betale for ødelæggelserne. Han forklarede, at han havde været ude efter tændingsvæske.