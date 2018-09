Den 50-årige, som har været misbruger i mange år og tidligere har fået tre domme for tyverier, erkendte tyveri den 7. juni 2017 fra Bolds bar i Lavgade, hvor han havde stjålet flere spiritusflasker, et Canon 500D spejlrefleks kamera og en bærbar computer.

To af vidnerne fra det første retsmøde mødte op igen, men de kunne efter et par minutter nikke genkendende til det, som de forklarede første gang, og turen gik tilbage til Haderslev.

Haderslev: En 50-årig mand fra Haderslev-området skulle have stået til regnskab for fem indbrud i Haderslev ved en domsmandsret i Sønderborg, men han havde givet sin forsvarer, advokat Erik Schøt-Bæk, besked på, at han ikke ville dukke op.

Et råb om hjælp

- Det var et råb om hjælp, har han tidligere forklaret i retten.

Derimod nægtede han et tyveri fra forretningen Meny i Gåskærgade, hvor der blev stjålet 131 skrabelodder til Danske spil til en værdi af 3810 kroner og 18 flasker spiritus den 1. september 2017 med 5.20-tiden, men en betjent kunne genkende den 50-årige, der var maskeret med elefanthue.

Han nægtede også et tyveri den samme morgen ved 7.00-tiden i Haderslev Kommunes lokaler i Nørregade. Her så en medarbejder og en håndværker, at han kom ud med en "kaffekasse" under en t-shirt. Han har tidligere forklaret, at han ville stjæle en tablet.

Han var den 3.september inde i en bygningen på Skallebækvej. Forklaringen var, at han søgte efter sin hund. Den blev dagen efter fundet i Sommersted. I bygningen på Skallebækvej var der rudeknusning, og der blev fundet blod, som passede på mandens DNA-profil.

Det samme var tilfældet ved et indbrud i en frisørsalon på Nørregade den 26. oktober 2017. Her blev der stjålet diverse hårprodukter og frisørudstyr. En papkasse med de stjålne effekter er senere blevet fundet - igen var der blod fra manden på papkassen. Han havde slået frisørsalonens indgangsparti i stykker med et koben.