HADERSLEV: Politiet var hurtigt fremme ved et indbrud søndag aften. Klokken 22.10 kom meldingen om indbruddet i en bolig på Ribe Landevej. Gerningsmanden havde allerede hentet en iMac, en pengekasse samt en porcelænsfigur og en vase og sat udenfor. Men tyven var ikke umiddelbart at se. Da det var en hundepatrulje, som kom til gerningsstedet, var det en smal sag at finde tyven. Den 41-årige lokale mand, sad og puttede sig på loftet.

Da politiet kender ham i forvejen, overvejes det, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.