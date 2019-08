Hoptrup: En familie kom for nylig hjem fra ferie til en forskrækkelse.

I deres hjem, en landejendom i Hoptrup Hovedgade, var der nemlig blevet begået indbrud, mens familien havde været bortrejst.

Gerningsmændene havde fået adgang til ejendommen ved at opbryde et gavlvindue med et koben, mens de havde forladt boligen igen via en bagdør.

Selvom det altså lykkedes gerningsmændene at få adgang til huset på adressen, så kunne familien konstatere, at intet tilsyneladende var blevet stjålet.

Indbruddet skete i perioden fra den 13. juli til den 27. juli.