Indbrud i Haderslev og Vojens

Haderslev: En Ipad, computere af mærkerne Asus og Dell, en aftershave fra Hugo Boss og et hvidt dameur er blevet stjålet under et indbrud i en villa på Nystadvej. Indbruddet fandt sted tirsdag i tidsrummet 7:15 til 15, og tyven havde knust en rude i en dør med en sten for at komme ind.

I Vojens på J. H. Smithsvej var der også tyveknægte på spil, men her lykkes det ikke at bryde døren op og komme ind i huset.