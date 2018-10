Imerco Haderslev har fået en makeover

Imerco i Storegade 9 fejrer, at to måneders renovering af butikken er vel overstået. Resultatet er en moderne, åben og mere lys butik med masser af inspiration til boligen.

HADERSLEV: Imerco har holdt åben under hele arbejdet med at renovere butikken.

- Arbejdet har stået på i to måneder. Så der er vel ikke noget at sige til, at vi er blevet lidt trætte af håndværkere, siger butikschef Morten Rasmussen med et smil.

Han glæder sig over resultatet.

En moderne, lys og mere åben butik, der virker meget større end før.

- Vi har fået lavet et helt nyt indgangsparti. Før var der en svingdør. Nu er det blevet mere kundevenligt med en stor skydedør. Det har givet meget mere luft og lys foran, konstaterer butikschefen med et smil.

Det er ejeren af Storegade 9, Willy Rasmussen, der har forestået renoveringen af indgangspartiet.

- Vi har haft et rigtigt godt samarbejde omkring renoveringen af butikken, fortæller butikschefen.

Samtidig har Imerco-kæden givet selve butikken en makeover af de store med nyt inventar, og der er blevet lavet nye spændende udstillinger i samarbejde med producenterne blandt andet af de populære Kaj Boysen figurer.

- Vi har fået nye tæpper og ny belysning og en ny disk, som er blevet rykket op foran. De gamle stålreoler, vi havde i butikken før, er blevet udskiftet, og vi har fået lavet en ny indretning, så det hele virker mere åben og indbydende, fortæller Morten Rasmussen.

Før havde Imerco to indgange. Men nu er indgangen fra parkeringspladsen bagved blevet lukket.

Der er i stedet blevet lavet varemodtagelse, hvor medarbejderne kan stå og pakke varerne ud, så de ikke skal stå med kasserne inde i butikken. Samtidig har personalerummet fået en overhaling med nyt køkken og toilet.

- Vi glæder os over at have fået en butik, der fungerer logistisk godt. Det var en gammel butik, der trængte til et pift,og det har den i den grad fået, konstaterer butikschefen.

Julesalget er så småt gået i gang godt hjulpet på vej af, at butikken i disse fejrer den ny-overståede renovering, som er foretaget af lokale håndværkere.

Der er masser af Dannebrogsflag og penge at spare på det hele for eksempel på nisser og andre juleting.

Nisserne har stået på lagret i fire uger og ventet.

- Vi ville gerne have butikken klar, inden vi vi lavede jule-udstillingen, fortæller Morten Rasmussen.