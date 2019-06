Ildsjæle fik Lions-priser pinsemorgen

Tørning: Igen i år har Lions Club Vojens uddelt pinsepriser i forbindelse sit pinsemorgen-arrangement, som blev afholdt for 35. gang på Tørning Mølle.

Normalt uddeles der en pris til Bedste Kammerat og en pris til Ildsjælen. I år var der ingen indstillinger til Bedste Kammerat, derfor blev der uddelt to gange Ildsjæl.

Preben Horn fra Hammelev fik den ene pris som ildsjæl. Han var indstillet af Steffan Petersen. Steffan Petersen begrundede sin indstilling med det store stykke arbejde, Preben udfører for at få unge på 14 år til at prøve kræfter med det nye motionscenter, man har fået gang i i Hammelev. Flere hold er allerede blevet etableret.

Fra Jegerup fik Solveig Larsen den anden pris som Ildsjæl. Hun var indstillet af Jegerup Landsbyforening. Som begrundelse gav Jegerup Landsbyforening det store arbejde, som Solveig Larsen yder i foreningen, blandt andet i forbindelse med at udfylde rammerne i den nedlagte skole i Jegerup, arbejdet i det lokale forsamlingshus, fællesspisning to gange om året og meget mere. Hun går altid foran.

Med begge priser fulgte en check på 2500 kroner.