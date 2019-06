Ikke mere vand på flaske: Haderslev vil skære ned på plastik-emballage

Vand i flasker er blevet mere og mere populært, men nu vil Haderslev Kommune begrænse brugen af plastikvand. Et flertal i Haderslev Byråd vedtog tirsdag på baggrund af et socialdemokratisk forslag fra Kim Kabelka at udarbejde en strategi, der kan reducere mængden af unødig emballage, herunder plastikflasker. Foto: Inge Rogat Møller