Ikke mere ghetto: Så er der etnisk balance i Varbergparken

Varberg-Parken blev taget at ghetto-listen i 2010, og det går fortsat den rigtige vej med at ændre beboersammensætningen.

Haderslev: Der er nu lige så mange beboere i Varberg-parken med dansk stamtavle som beboere med en anden etnisk herkomst end dansk. Efter den omfattende renovering og ændring af lejlighedernes størrelser er beboersammensætningen blevet mere etnisk blandet.

Det vækker naturligvis glæde i HAB, der har ofret store summer på en renovering og ombygning af Varbergparken:

- Det er ikke længe siden, at vi passerede 50/50 etniske og etnisk danske beboere. Det er nyt, og vi mærker samtidig en stigende interesse fra etniske danskere, siger direktør i HAB, Christian Skovfoged.

Han fortæller blandt andet, at HAB sammen med Ældresagen har haft fire hold på hver 60 personer på rundvisning i Varbergparken. Turene har givet flere konkrete tilsagn, flere er blevet skrevet på venteliste efter rundvisningen og enkelte er allerede flyttet ind.

Haderslev Kommune har stillet en kommunegaranti i forbindelse med den omfattende renovering af Varbergparken, og derfor vækker det også glæde hos borgmester H.P. Geil (V), at den etniske sammensætning nu er i balance:

- Det er ikke længe siden, at jeg sidst hørte borgere sige, at de aldrig nogen sinde ville bo i Varbergparken. Og det var slemt engang. Men det her viser jo, at det er myter i dag. Nysgerrigheden er vakt. Vi havde den kedelige episode med unge, der skød fyrværkeri efter brandfolkene, så det glæder mig, at der også er positive historier om Varbergparken, der finder vej til pressen, siger H. P. Geil.

Varbergparken kom af statens ghetto-liste i 2010. Samtidig lagde HAB og Haderslev Kommune en plan for, hvordan beboersammensætningen kunne ændres. Lejlighederne blev bygget om, så der også kom penthouselejligheder med en af byens bedste udsigter. Flere små lejligheder blev slået sammen, så der blev cirka 100 færre lejemål. I dag er der cirka 650 lejemål af varierende størrelse, kvalitet og pris.

- Det har været det lange seje træk. Men det har virket, siger H. P. Geil.

Christian Skovfoged medgiver, at prisen har noget at sige for bebeoersammensætningen.

- Men vi er altså ikke nået dertil - som nogle vestkøbenhavnske boligselskaber - at vi kræver en bestemt indkomst for at skrive folk op, siger Christian Skovfoged.

Han tilføjer, at Haderslev Kommune fortsat har rådighed over hver fjerde lejligheder til borgere, der akut mangler bolig.

HAB-direktør Christian Skovfoged kan også fortælle, at der er sat en del i gang for at øge integrationen blandt beboerne med mellemøstlig baggrund. Det gælder både inden for beboerdemokrati og motion for kvinder. Desuden er AOF på vej til at rykke ind i Varbergparken, så der også kommer aftenskoleaktiviteter i området.