Igen fri bane til Vedbøl Sø - dog ikke bombesikker

Vedbøl: I forbindelse med et fund af ammunition fra 2. Verdenskrig i januar blev Vedbøl Sø lukket for al brug, herunder fiskeri. Haderslev Kommune, som ejer søen, åbner nu op for, at sports- og lystfiskere igen kan bruge søen. Det vil dog fremover være forbudt at fiske med magneter, og man må heller ikke bade i søen, skriver kommunen i en pressemeddelelse. I januar fandt en borger syv håndgranater og to geværgranater i Vedbøl Sø. Ammunitionen blev bortsprængt af forsvaret på stedet, da man vurderede, at denne ammunition var for ustabil til transport. Efterfølgende besluttede Haderslev Kommune i samråd med Syd- og Sønderjyllands Politi og forsvaret at lukke Vedbøl Sø for al brug indtil videre. Det forbud justeres nu, så sports- og lystfiskere igen kan fiske, men altså med et par undtagelser. Samtidig indskærpes det fra myndighederne, at det er vigtigt, at man kontakter politiet på 114, hvis man finder ammunition i søen, og at man ikke samler det op.