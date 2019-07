HADERSLEV: Der var 171 millioner kroner i Eurojackpots førstepræmiepulje fredag aften, men ingen havde held nok til at ramme de fem vindertal og to stjernetal, der skal til for at vinde førstepræmien.

Men andenpræmiepuljen kunne også skabe millionærer, dem blev der to af, den ene ovenikøbet i Haderslev.

Den heldig spiller er vinder af 5.549.610 kroner og vedkommende har købt sin kupon i 7-Eleven på Årøsundvej i Haderslev.

Vinderen fra Haderslev blev ikke den eneste nyslåede millionær. Der var også en dansk vinder af tredjepræmien. Vedkommende har vundet 1.305.813 kroner ved at have fem rigtige på sin kupon. Den heldige spiller har købt sin kupon i Dagli'Brugsen Ørholm i Kongens Lyngby.

Danske Spil har lørdag eftermiddag endnu ikke hørt fra nogen af de to heldige Eurojackpotvindere.

I næste uge er der 234 millioner kroner i 1. præmiepuljen og næste uges 2. præmier kan også gøre en heldig vinder til millionær. Der er 6 millioner kroner i andenpræmiepuljen på fredag.