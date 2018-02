Idrætsformand jubler: Dette er en sejr

Valgene

Tirsdag den 20. februar skal der være valg til kultur- idræts- og fritidssamvirkerne.Det finder sted i aulaen på Sdr. Otting Skole afdeling på Kløvermarken fra klokken 19.



Kulturelt samvirke skal have ni medlemmer.



Idrætssamvirket skal have syv medlemmer.



Fritidssamvirket skal have syv medlemmer.



Samvirkerne skal have et tilsvarende antal suppleanter.