Idrætsforening i Bevtoft: Bak op ellers lukker vi

Ved den seneste generalforsamling, den 28. februar, var der fire medlemmer på valg, og de to ønskede ikke genvalg, da de flytter fra byen, derfor mangler der to nye bestyrelsesmedlemmer og to nye suppleanter, og blandt de tilbageværende medlemmer er der kandidater til både formand og kassererposten.

- I værste fald kan det betyde, at foreningen må lukke. Det er så bare brandærgerligt, fordi det går jo egentlig rigtig godt i byen og i foreningen. Det er bare svært at få folk til træde ind i foreningsarbejde, men det giver jo også en rigtig masse gode stunder og ikke kun surt arbejde.

Foreningen mangler to nye bestyrelsesmedlemmer, og det kan blive katastrofalt for foreningen, fortæller kassereren Ove Hansen:

Den ekstraordinære generalforsamling i Bevtoft UIF finder sted på onsdag den 14. marts 2018 klokken 19 i Bevtofthallens cafeteria. Man kan blot møde op, men hvis man ønsker at få yderligere information er man velkommen til at hive fat i et bestyrelsesmedlem.Man kan også læse mere om foreningen på: http://www.buif.gominisite.dk/ eller på Facebook: https://www.facebook.com/Bevtoft.UIF/

Mister samlingspunkt

- Det vil være skidt for hele byen, fordi foreningen er jo på mange måder et samlingspunkt og til gavn for hele vores lille samfund, og vi har fået gang i en masse nye aktiviteter. Vi har de sidste par år haft fremgang i medlemmer, blandt andet i forbindelse med løb, hvor der er 70 deltagere. Vi har igen i år fået 11 mands herrefodbold samt syvmands dame og herre fodbold. Vi laver for eksempel arrangementer som byfest og hoppeevent og flere er på vej. Alt dette vil jo være slut, hvis ikke vi finder to sølle medlemmer til bestyrelsen, forklarer Ove Hansen.

Foreningen har på sin Facebook-væg lavet en lille video, der viser, hvilke konsekvenser det vil få, hvis foreningen må lukke. De siddende bestyrelsesmedlemmer håber inderligt, at det lykkes at finde interesserede.