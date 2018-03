IS-gidsel fortæller

HADERSLEV: Freelancefotograf Daniel Rye var i 13 måneder gidsel hos terrororganisationen IS.

Han fortæller ved et foredrag på Harmonien i Haderslev om fangeskabet hos den berygtede gruppe, der drev et fængsel i den syriske by Raqqa.

Daniel Rye blev løsladt efter løsesumsforhandlinger, og af sikkerhedshensyn blev hans fangeskab først kendt af offentligheden efter frigivelsen.

Under foredraget vil Daniel Rye fortælle om det at være gidsel hos IS, og om hvordan mennesker overlever tortur og fangeskab ved at etablere venskaber.

Foredraget finder sted 11. juni. Mimo