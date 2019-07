I vognsamlingen kan man også blæse sæbebobler

Haderslev: Der er noget forrygende ved sæbebobler, for uanset alder fascinerer boblernes størrelse og mærkelige former. Nu får alle mulighed for at blæse sæbebobler og få mange andre oplevelser, når Slesvigske Vognsamling og Historie Haderslev onsdag 24. juli inviterer til den tredje og sidste af sommerens familieaftener ved samlingen på Simmerstedvej 1 i Haderslev.

Klokken 19 åbner Haderslevs folkedansere arrangementet, og derefter går en tryllekunstner på med et show for hele familien. Fra klokken 20 kan de fremmødte høre om Slesvigske Vognsamlings historiske værksted og hvilke projekter, de frivillige har gang i - og herunder blandt andet se den fruevogn fra 1300-tallet, som var med i DRs "Historien om Danmark".

Hele aftenen vil der ud over de mange spændende hestevogne være sæbebobler, ballondyr, flødebollekast, hestevognskørsel, historisk legeplads, pandekage over bål, salg af pølser, øl, kaffe, kage samt salgsboder med gedigne håndværk.

Der er gratis adgang til arrangementet.