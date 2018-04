I soldaternes fodspor med en smartphone i hånden

Haderslev: Tyskerne kommer! Eller det gjorde de i hvert fald den 9. april 1940, da besættelsen startede. Tidligt om morgenen rullede kampvogne og soldater op af Aabenraavej, hvor Haderslevs soldater stod klar til at forsvare byen. Nu er der mulighed for at gå i deres fodspor og få genopfrisket sin historiske viden. Det eneste som det kræver er, at du snører skoene og downloader en app.

Historie Haderslev har lavet en ny 9. april-rute i deres byvandrings app "Kultour Haderslev". Den cirka 1,5 kilometer lange rute starter ved Aabenraavej og slutter på Haderslev Kaserne. Undervejs kommer man igennem syv stop, hvor man på appen kan følge kampen og læse trin for trin, hvad der skete, da Haderslev blev besat.

- Ruten er tiltænkt alle. Børnefamilier, historieinteresserede, skoleelever, Haderslevs borgere og turister, siger Sara Hai Abildtrup, der er formidlingsansvarlig i Historie Haderslev.

Det første stop på ruten sender straks tankerne tilbage i tiden. Det lille men velplacerede skilt ved Hertug Hans Kirken annoncerer både ruten, men også kampenes start. Soldaterne i Haderslev var i den grad underdogs. Klokken lidt over syv blev der åbnet ild, men allerede efter et par minutters kamp var to danske soldater blevet dræbt og mange andre såret. I alt døde fire soldater i Haderslev på besættelsesdagen.