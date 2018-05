I konfirmandstuen i Gram hænger der et imponerende kunstværk. Det er et tredelt værk, et såkaldt triptykon. Det ligner et landskab eller måske en by set fra oven med farver og skygger. Der er små firkantede figurer i bunden syet af stof og efterfølgende malet. De lyse farver i midten af billedet stråler ud og deler sig i al verdens farver og ender i det mørke og sorte.

Oprindeligt var det meningen, at de tre billeder skulle hænge ved siden af hinanden som tre søjler. Men da kunstneren så det hænge i konfirmandstuen, fandt hun ud af, at værket burde drejes en halv omgang. Sådan blev det. Nu hænger værket korrekt, og kunstnerens signatur kom til at vende lodret. Hun navngav derefter værket "I min Faders hus er der mange boliger".

Kunstneren bag værket, Baukje Zijlstra, blev i går fundet død. Det specielle navn skyldes hendes hollandske baggrund. Men det meste af hendes liv har hun boet i Danmark. En del år har hun boet i Vojens. Men da hun mistede sin Jørgen, flyttede hun her til Gram.

Baukjes kunst har været udstillet både i udlandet og her i landet. De sidste mange år har man kunnet se hendes imponerende påskesuite udstillet på Gram Slot.

Baukje var direkte i sin facon og sagde, hvad hun tænkte og mente. Men hun var også et meget følsomt menneske, der grundede dybt over tilværelsen. Baukje var en ener - en original i ordets bedste forstand. Der er brug for mennesker som Baukje. For mennesker som Baukje minder os om, at livet ikke kun består af steder og lande, marker, huse og træer. Det er for småt. Ved at vende verden en halv omgang og minde os om, at vi først og fremmest lever af det, som vi ikke kan se med øjet, men som kun kan ses og mærkes i hjertet, nemlig tro, håb og kærlighed. Det kunne Baukje med ord og kunst. I min Faders hus er der mange boliger, og nu også en for Baukje.

Sanne Brodersen og Johannes Gjesing