I år vil Kløften festivalen ikke have dine kontanter

Festivalen bliver uden kontanter, men gæsterne bruge deres penge til at købe ind via festivalarmbåndet.

HADERSLEV: I år vil Kløften ikke have dine kontanter. I foråret meddelte festivalen, at den i fremtiden bliver kontantløs, og første pengeløse festival er nu lige på trapperne.

Chip

Foruden muligheden for at bruge kreditkort har Kløften premiere på en anden fornyelse: Alle armbånd vil være udstyret med en chip. Gæsterne kan derfor gå hen i et nyt optakningssted og sætte penge ind på chippen.

Herefter kan de købe ved boderne ved at holde armebåndet frem.

Men ellers kan gæsterne fremover bruge kreditkort. Det er de kendte kort, Dankort, VISA/Dankort, Apple Pay og Master Card, der kan anvendes. Mobilepay er ikke en mulighed og bliver det heller ikke i fremtiden, fortæller Erik Kock fra festivalgruppen.

Når Kløften springer ud som kontantløs, følger den i kølvandet på flere festivaler. I Roskilde indførte man den pengeløse festival i 2017. Siden er Nibe Festivalen og Tinderbox i Odense fulgt trop.

I Roskilde var forventningen, at der kunne spares tid og penge. Under Nordeuropas største festival var 200 mennesker tidligere beskæftiget med at håndtere penge. Det er også dyrere at administrere kontant betaling end elektronisk. Endelig er Roskildefestivalens gæster i gennemsnit 24 år, og hos yngre danskere er det at gå rundt med kontanter fjernt.

Ifølge en undersøgelse fra Nationalbanken, blev 80 procent af alle betalinger i 2016 til private forbrugere klaret med kreditkort.