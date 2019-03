Tørning Mølle har skrevet sig ind i historiebøgerne. Her slogedes danske konger og holstenske grever om magten, og her har der været vandkraft og mølledrift i hundredvis af år.

Når man ad den slugtede vej går eller kører ned gennem skoven til Tørning Mølle, er det nok de færreste, der tænker på, at her udkæmpedes nogle af de blodigste magtkampe i danmarkshistorien.

Møllen ligger ved Hammelev midt i naturen - med gode muligheder for at bevæge sig i naturen.

Ud over små rester af sten i den skrå vold er der i dag ikke mange levninger tilbage af komplekset, der udover den store borgbanke bestod af en forborg mod syd, der var beskyttet af stejle skrænkter, mølledammen og voldgraven. Borgen nedbrændte 9. marts 1597, og den blev aldrig genopbygget igen. I grunden under møllen er der fundet en søjlefod af gotlandskalk, der stammer fra 1300-tallet. Den vidner om nogle usædvanligt fine bygninger og understreger dermed også betydning af borganlægget for de mænd og kvinder, der beherskede borgen.

Cirka 200 ansatte

Tørning Mølle er dog ikke kun borg og tingsted. Det er også industrihistorie.

Der har været mølledrift i Tørning i mange hundrede år. Det første sikre bevis på mølledrift går tilbage til tiden under kong Hans, og i mere end 500 år har man her også udnyttet de vældige kræfter i vandet til blandt andet at male mel, efterbehandle tekstiler, glas, foderkager og blikplader. I 1780 blev der etableret væveri, blegeanstalt og en stampemølle til efterbehandling af uld. I 1798 blev der fremstillet olie og foderkager, derefter opstod et glasstøberi med cirka 200 ansatte.

Vandkraften blev forstærket i 1862, da der blev gravet en 1200 meter lang kanal fra Stevning Dam til Christiansdal. Her opstod senere Christiansdal Vandkraftværk.

Møllen er brændt flere gange. Den nuværende bygning er opført i 1907 og er et af Nordeuropas fineste eksempler på industribyggeri fra begyndelsen af det forrige århundrede.