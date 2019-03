I Øsby er designet lokalt

- Vi syntes, det var på tide at give noget tilbage til de sponsorer, som har støttet os gang på gang. Hver sponsor havde fået sit eget bord med opdækning, som beskriver netop deres virksomhed og engagement i byen, oplyser Maria Enevoldsen fra gymnastikudvalget i Øsby IF i en pressemeddelelse.

Syersken Marianne juel viser her to designeksempler frem. Til daglig driver hun sin egen syvirksomhed i Øsby. Foto: DGI

Fugl på dragten

Maria Enevoldsen, som gennem 13 år har været instruktør på holdet "Øsby Ladies", er ikke i tvivl om, hvad opskriften bag succesen er:

- Man skal turde at spørge, om nogen vil give en hånd med, det handler om at involvere folk med lige netop dét, de kan bidrage med, og på den måde bakker folk helt naturligt op og føler, de har en medaktie i projektet - det gør også, at opvisningen bliver en festdag og publikum bliver hængende hele dagen.

Det helt unikke ved opvisningen i Øsby var dog, at gymnasterne bar hjemmesyede dragter, som naturligvis også var lokalt designet og passede til hver enkelt gymnast. Designet er en illustration af en fugl, som er håndmalet af Maria Enevoldsen. Efterfølgende har den lokale syerske, Marianne Juel Vestergaard, udviklet dragterne i tæt dialog med holdenes instruktører:

- Eneste krav til designet var, at fuglen skulle optræde, og siden oktober sidste år har instruktørerne og jeg skabt disse unikke dragter. Jeg er meget rørt i dag over at se børn og voksne lave gymnastik i hele det her setup, udtrykker en stolt Marianne Juel, som til daglig driver sy-virksomheden ByJuel.